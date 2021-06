Für die Sicherheit : Polizei im Kreis Viersen erhält zusätzliches Personal

Immer am 1. September jedes Jahres treten neue Polizisten ihren Dienst an. Unsere Aufnahme entstand im Jahr 2019. Foto: Polizei Viersen

Kreis Viersen Die Kreispolizeibehörde Viersen wird zum 1. September personell verstärkt. Wie viele neue Stellen kommen, steht aber noch nicht fest.

Die Kreispolizeibehörde Viersen wird zum 1. September personell verstärkt. Landesweit sollen die 47 Kreispolizeibehörden insgesamt knapp 600 zusätzliche Stellen erhalten, kündigte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an. Neben 500 Regierungsbeschäftigten könnten drei Viertel aller Behörden auch mit mehr Polizeivollzugsbeamten – insgesamt 100 – planen, so Reul. Wie viele der neuen Kräfte nach Viersen kommen, stehe noch nicht fest, erklärte Polizeisprecher Michael Radloff. „Das erfahren wir voraussichtlich Mitte August.“ Landrat Andreas Coenen (CDU) freute sich in seiner Eigenschaft als Leiter der Kreispolizeibehörde über die Nachricht aus Düsseldorf: „Jeden Tag stellen sich unsere Kolleginnen und Kollegen großen Herausforderungen und sorgen für die Sicherheit im Kreis. Dass sie bei dieser Aufgabe nun Verstärkung bekommen, ist ein wichtiger und richtiger Schritt.“