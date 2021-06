Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen liegt jetzt bei 4,0

Kreis Viersen Am Freitag wird jeder dritte Einwohner des Kreises Viersen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. Am Donnerstag fiel die Sieben-Tage-Inzidenz auf den niedrigsten Wert dieses Jahres.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen ist am Donnerstag auf den niedrigsten Wert dieses Jahres gesunken. Laut Robert-Koch-Institut betrug er 4,0 – nach 5,7 am Vortag. Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Donnerstag drei neue Infektionen, damit gelten aktuell 37 Einwohner als infiziert – einer mehr als am Vortag.