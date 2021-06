Kultur-Experiment : Schwalmtals Bürgermeister macht Theater

Schwalmtal Am 27. August beginnt der Kulturbetrieb auf der Waldbühne am Hariksee mit „Was ihr wollt“. Warum es außergewöhnliche Aufführungen werden.

Er hat schon öfter auf der Bühne gestanden: Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU), etwa auf der kleinen Schwalmtalbühne. Nicht aber auf der Waldbühne am Hariksee. Und erst recht nicht in einer Rolle aus einem Stück von William Shakespeare. Doch jetzt muss Gisbertz büffeln: Bei drei kostenfreien Aufführungen tritt er mit 14 Akteuren (Oldtimer der Theater AG am St. Wolfhelm-Gymnasium) vor romantischer Naturkulisse auf.