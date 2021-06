Unfall in Viersen : Flüchtiger Autofahrer meldet sich bei der Polizei

Süchteln Am Donnerstagnachmittag war es zu dem Unfall in Viersen-Süchteln gekommen, bei dem ein 13-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Nachdem sich der Autofahrer gemeldet hatte, musste er gegen seinen Willen zum Drogentest.

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Süchteln, bei dem ein 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde, ist der flüchtige beteiligte Autofahrer ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, kontaktierte sie der 26-jährige Viersener am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr telefonisch. Einsatzkräfte seien zu ihm nach Hause gefahren, hätten im Gespräch mit ihm körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Der 26-Jährige habe dies damit erklärt, dass er nach dem Unfall zwei Bier getrunken und einen Joint geraucht habe. Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab einen Wert, der laut Polizei nicht weiter verfolgt wird. Einen Drogenschnelltest habe der Mann abgelehnt, ein Arzt ihm auf der Viersener Polizeiwache zwei Blutproben abgenommen, um einen Drogenkonsum nachzuweisen. Gegen den Willen des Vierseners habe die Polizei seinen Führerschein beschlagnahmt. Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr war es zu dem Unfall gekommen: Nach Polizeiangaben bog der Autofahrer von der Ludwig-Roeren-Straße nach rechts auf die Johannisstraße ab und missachtete die Vorfahrt des 13-jährigen Süchtelners. Das Kind fuhr unerlaubt linksseitig auf dem Gehweg.