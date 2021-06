Vorfall in Schwalmtal-Amern : Feuerwehr und Nachbarn löschten Kellerbrand

Schwalmtal Eine Straße in Schwalmtal-Amern war während der Löscharbeiten eines Kellerbrands am Mittwoch für rund eine Stunde teilweise gesperrt.

Kellerbrand im Keller eines Hauses am Mühleck in Amern: Dort ist am Mittwoch um 12.12 Uhr ein elektrisches Gerät in Brand geraten. „Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner erste Löschmaßnahmen unternommen und dabei Rauch eingeatmet“, teilte Timo Smets von der Freiwilligen Feuerwehr mit. Die Nachbarn kamen zur weiteren Behandlung in ein Hospital. Die Wehrleute löschten das Feuer unter Atemschutz, kontrollierten den Keller mit einer Wärmebildkamera und lüfteten mit einem Hochdrucklüfter durch. Die Straße war für rund eine Stunde teilweise gesperrt.