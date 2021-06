Park-Modernisierung in Viersen : Ohne Angst durch den Alten Tiergarten

Die Pergolenanlage ist nach Einschätzung der Verwaltung stark baufällig. Einige der Bauten haben keine Dächer mehr, bei den anderen sind die Dächer verrostet. Foto: Nadine Fischer

Süchteln Dunkle, uneinsichtige Ecken soll es nicht mehr geben, die Anlage in Süchteln am Busbahnhof neu gestaltet werden. Was die Stadtverwaltung plant und wie sich Bürger beteiligen können.