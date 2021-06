Corona-Pandemie : Ein weiterer Covid-19-Todesfall im Kreis Viersen

Am Freitag registrierte das Kreisgesundheitsamt vier Neuinfektion. Betroffen ist auch eine Kita in Schwalmtal. Foto: dpa/Matthias Bein

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen stieg am Freitag auf 4,7 an. Ein 62-jähriger aus Schwalmtal ist an den Folgen seiner Coronainfektion gestorben.

Ein 62-jähriger Covid-19-Patient aus Schwalmtal ist an den Folgen seiner Coronainfektion gestorben. Das teilte der Kreis am Freitag mit.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen stieg am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 0,7 auf 4,7 an. Das Kreisgesundheitsamt registrierte vier neue Infektionen, darunter eine Person aus der Kita Kaiserpark in Schwalmtal. Aktuell gelten derzeit 27 Personen im Kreis Viersen als infiziert.

Die Zahl der vollständig gegen das Coronavirus geimpften Einwohner stieg am Freitag auf 103.193. Damit genießen aktuell 34,5 Prozent der Einwohner vollständigen Impfschutz, 54,1 Prozent haben eine Erstimpfung hinter sich.

Die aktuellen Infizierten-Zahlen: Viersen: 4 (-3), Nettetal: 6 (-6), Brüggen: 0 (+/-0), Niederkrüchten: 3 (+/-0), Schwalmtal: 3 (+1), Kempen: 5 (-1), Willich: 5 (-1), Grefrath: 0 (+/-0), Tönisvorst: 1 (+/-0).

