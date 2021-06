Wirtschaft im Kreis Viersen : Bundes-Ausschuss billigt Kauf von Gewerbepark

Niederkrüchten Der Energie- und Gewerbepark Elmpt hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Umsetzung genommen. Im Haushaltsausschuss des Bundestages wurde der Kaufvertrag gebilligt.

In den ehemaligen Javelin Barracks in Elmpt ist mit 150 Hektar eine der größten zusammenhängenden gewerblich-industriellen Entwicklungsflächen in Nordrhein-Westfalen geplant. Dort könnten in den nächsten Jahren bis zu 8500 Jobs entstehen. Der Projektentwickler Verdion hatte dazu einen Vertrag mit der EGE unterzeichnet. Eine Abstimmung auf Bundesebene ist für die Rechtskraft notwendig, da sich die Fläche im Eigentum der BImA befindet.