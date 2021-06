St.-Wolfhelm-Gymnasium Schwalmtal : Herzlichen Glückwunsch zum Abitur!

Die Abiturienten des St.-Wolfhelm-Gymnasiums in Schwalmtal-Waldniel. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Am Freitagnachmittag haben die Abiturienten am St.-Wolfhelm-Gymnasium in Schwalmtal-Waldniel das erfolgreiche Ende ihrer Schulzeit gefeiert.

Über ihre bestandene Reifeprüfung können sich folgende Schülerinnen und Schüler freuen:

Mabrouk Abdelkafi, Ida Achten, Zoe Ahlen, Kyra Akinci, Philipp Azedo Estradas, Maja Bals Emily Berx, Amy-Lee Beyazbulut, Hannah Bischofs, Hannah Bitzer, Pia Bolten, Benedict Bouscheljong, Saskia Brons, Viktoria Brouwers, Marie Campen, Salma Chebbi, Hendrik Claas, Nele Claßen, Noel Clephas, Jens de Rijk, Fynn Foerster, Lara Freystedt Regina Gerbersgagen, Amelie Güsken, Elias Hamacher, Joshua Happel, Lina Hautzer, Tim Heinrichs, Emilio Heinrichs, Kevin Heiny, Melina Heldens, Adrian Helpertz, Marie Höfer, Larissa Hoffmann, Daniel Kalies, Lorena Katelaan, Emily Keusemann, Sarah Kinold, Maximilian Klett, Julia Korbstein, Melanie Kotte, Lilly Kreuder-Carrington, Carmen Latus, Benthe Lindner, Lena Lobmeyr, Kilian Mayrhofer, Marlon Mees, Miriam Mülders, Sophie Müller, Justus Nauen, Jana Osseili, Eva Otto, Nelly Paszek, Justin Polle, Lara Porta, Tom Raja, Elias Randerath, Celina Rappe, Nicole Rasig, Moana Riedl, Bianka Rode, Marie Rosenberger, Tim Salms, Jakob Sandach, Jakob Sartingen, Nikolas Schlößer, Lukas Schmidt, Ayleen Schrömges, Lara Schubert, Kira Schulze Wehninck, Kathrin Schuster, Kerstin Schuster, Helene Sellin, Laurin Simon, Ben Sommer, Destiny Thiele, Nikola Trepte, Lukas Trögeler, Pascalle van Dijk, Christin van Gansewinkel, Paul Vieten, Merle Volkmer, Oscar Wagner, Julia Wallrafen, Lars Weber, Erik Weckauf, Kristina Wegert, Lisa-Marie Weißweiler, Hannah Wetzel, Paul Wilms und Julian Worm.

(RP)