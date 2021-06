Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Ladendieb greift zum Messer

Schwalmtal Zeugen haben einen offensichtlich Betrunkenen am Donnerstagnachmittag in Schwalmtal-Waldniel bei einem Ladendiebstahl ertappt. Dann wurde der Mann aggressiv.

Nachdem ihn Zeugen beim Diebstahl ertappt und die Polizei alarmiert hatten, hat ein Betrunkener (42) in Waldniel am Donnerstag um 15.30 Uhr ein geschlossenes Klappmesser gezogen und Drohungen ausgesprochen. Dies teilte die Polizei mit. Als die Polizei eintraf, lehnte der Mann einen Atem-Alkoholtest ab. Die Polizei nahm ihn fest, beschlagnahmte das Messer. Ein Arzt entnahm dem 42-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Am Freitag ordnete ein Richter Untersuchungshaft an. Der Mann ist polizeibekannt und hat keinen festen Wohnsitz.