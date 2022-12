Investitionspläne für 2023 Schwalmtal verzichtet auf höhere Steuern

Bereits jetzt liegt Schwalmtal über den aktuell vorgeschlagenen fiktiven Hebesätzen, etwa bei der Grundsteuer A und Gewerbesteuer. Zudem meint Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU): „Die Menschen sind bereits genug belastet.“ Auch perspektivisch wolle man von Steuererhöhungen Abstand nehmen, soweit dies möglich sei. In Schwalmtal ist die Ausgangslage eine andere als etwa in Brüggen, das bisher unter den fiktiven Hebesätzen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 lag. „Wir sehen auch keine großen finanziellen Nachteile, etwa bei der Festsetzung der Höhe der Kreisumlage“, so Gisbertz und Liebens. Einzig bei der Grundsteuer B liegt Schwalmtal unter den vorgeschlagenen fiktiven Hebesätzen. Brüggens Kämmerer Oliver Mankowski hatte bei der jetzt mit Mehrheit vom Rat verabschiedeten Steuer-Erhöhung argumentiert: „Würden wir in Brüggen unter den fiktiven Hebesätzen bleiben, müssten wir genau so viel Geld an den Kreis bezahlen, als würden wir diese nicht erheben – und hätten außerdem noch geringere Einnahmen durch die niedrigeren Hebesätze.“ Brüggen hat die Realsteuersätze erhöht: die Grundsteuer A von 247 auf 254, die Grundsteuer B von 479 auf 493 und die Gewerbesteuer von 414 auf 416.