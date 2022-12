Weihnachtstreff in Viersen Boisheimer feiern Weihnachts-Dorfabend

„Dorv“-Abende organisiert das vor allem aus Ehrenamtlern bestehende Team des „Dorv“-Zentrums in der Regel einmal im Monat. Dass sich aber so ziemlich jede Boisheimer Organisation beteiligt, sei nur bei der weihnachtlichen Ausgabe der Fall, erläutert Wolter. Zuletzt hatten sich die Boisheimer 2019 zum weihnachtlichen Treff am „Dorv“-Zentrum am Pütterhöfer Weg eingefunden, in den vergangenen beiden Jahren verzichteten sie pandemiebedingt darauf.