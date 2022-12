Unfall in Schwalmtal-Waldniel Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in Waldniel

Zwei Verletzte: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 11.45 Uhr in der Kreuzung Ungerather Straße/Leloh in Schwalmtal-Waldniel ereignete. Eine Schwalmtalerin (22) war auf der Ungerather Straße unterwegs, als sie laut Polizei beim Einfahren in die Kreuzung den Wagen eines von rechts kommenden Neussers (38) übersah und dem Mann die Vorfahrt nahm. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, beide Autos stießen zusammen. Dabei wurde die junge Frau schwer verletzt, der Autofahrer leicht. Beide wurden in ein Hospital gebracht. Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 16 Kräften und fünf Fahrzeugen rund eine Stunde im Einsatz. Dabei kümmerte sich die Mitglieder des Löschzugs Waldniel darum, die Unfallstelle abzusichern sowie auslaufendes Öl und Kraftstoff abzustreuen.