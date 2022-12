Wochenmärkte in Viersen Wochenmärkte mit Musik und Autogrammstunde

Besucher der Wochenmärkte im Stadtgebiet erwartet in der verbleibenden Vorweihnachtszeit ein musikalisches Begleitprogramm. Die städtische Kulturabteilung hat es gemeinsam mit der Kreismusikschule organisiert. Am Freitag, 16. Dezember, ertönt die Musik in Süchteln, am Samstag, 17. Dezember in Viersen und Dülken. Auf dem Viersener Wochenmarkt soll zudem am Samstag Jünter, das Maskottchen von Borussia Mönchengladbach, zu Gast sein.