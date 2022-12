Weltranglistenturnier zum Ende von elan Vital Ein letztes Hurra für den Squashsport

Im Stillen wollte sich Schmidt allerdings nicht vom Squashsport verabschieden. Am 17. und 18. Dezember findet auf der Anlage ein letztes Weltranglistenturnier statt. 2015 hatte er am früheren Standort in Brüggen erstmals ein internationales Turnier ausgerichtet – damals das erste in Deutschland nach zehn Jahren. Später führte er das am neuen Standort in Mönchengladbach fort. In diesem Jahr fällt das Turnier allerdings etwas kleiner aus. Anstatt eines Turniers der Challenger-Tour richtet Schmitz dieses Mal die kleinste Turnierkategorie aus, ein sogenanntes Satellit-Turnier. Es werden 30 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von 1200 US-Dollar vergeben. „Für uns hat es aber den Charme, dass wir offen sind für junge Spieler, die sonst nur selten Chancen auf Turnierteilnahmen haben. Ich wollte aber unter keinen Umständen aus der Halle gehen, ohne mich noch einmal zu engagieren und zu zeigen, dass man in Deutschland so etwas auf die Beine stellen kann“, sagte Schmitz bereits im Interview Ende Oktober.