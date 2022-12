X-Mas-Cup in Mönchengladbach  Jugendturnier der SG als Impuls für junge Schwimmer

90 Nachwuchsschwimmer aus fünf Vereinen der Region waren für das Jugendturnier, das im Hallenbad Rheindahlen auf 25-Meterbahnen stattfand, gemeldet. Nach einigen krankheitsbedingten Ausfällen kamen von SG Bayer Wuppertal, SG Niederrhein, dem ASV Süchteln, dem TV Rheindahlen und Ausrichter SG Mönchengladbach insgesamt rund 75 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren zusammen. Insbesondere für viele Schwimmer der jüngsten Jahrgänge war es die erste Wettkampferfahrung in ihrer sportlichen Laufbahn. Aus diesem Grund habe die SG darauf geachtet, dass der Cup mit Vor- und Endläufen sowie einer ordentlichen Siegerehrung auch die angemessene Atmosphäre dazu bietet. Denn das Turnier verfolge – so erklärt es Dieter Sofka – vor allem ein Ziel: „Wir wollen Kinder für den Schwimmsport begeistern und mit dem Turnier einen Impuls setzen. Auch wegen der langen Corona-Pause haben wir in den jüngsten Jahrgängen wenig Kinder in den Vereinen – das wollen wir verbessern“, so Sofka. Aus diesem Grund konnten am „X-Mas-Cup“ bei den Jahrgängen 2015 und 2016 alle Kinder mitmachen – auch ohne Anmeldung beim Deutschen Schwimm-Verband (DSV). Dies sei selbstverständlich nur ein kleiner Baustein, um das große Corona-Loch im Schwimmsport zu schließen. „Das wird eine lange Zeit dauern. Die Kinder müssen ja auch einiges aufholen“, sagt Sofka.