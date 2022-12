Haushaltsplan 2023 in Hilden verabschiedet Schützen, Parken, Jazz: Rat hat entschieden

Jazztage „Ich bin sehr enttäuscht“, sagt Peter Baumgärtner am Mittwoch. Der Veranstalter der Jazztage hatte bis zuletzt gehofft, dass der Rat einem höheren Zuschuss doch noch zustimmt, und vor der Sitzung sogar einen Brief verteilt. Doch am Ende blieb es bei den 15.000 Euro, die bereits im Finanzausschuss beschlossen worden waren. Grünen-Fraktionschef Klaus-Dieter Bartel erinnerte daran, dass die Jazztage in den Jahren vor Corona 37.000 Euro „direkt und indirekt“ von der Stadt erhalten hätten. Angesichts der Reduzierung sei „zu befürchten, dass die Jazztage über kurz oder lang wegbrechen.“ BA-Fraktionschef Ludger Reffgen sprach von der bundesweiten Strahlwirkung der Jazztage. CDU und SPD jedoch blieben bei den 15.000 Euro, was laut CDU-Ratsfrau Nicole Anfang „ein legitimer Zuschuss“ ist. Wäre die Reduzierung des Zuschusses für Peter Baumgärtner nicht schon bitter genug, brachte den Jazztage-Veranstalter eine Aussage von Ralf Bommermann (AfD) in Rage. „Wir wissen nicht, was mit dem Geld passiert“, sagte er. Es müsse nachgewiesen werden, wie hoch der Bedarf am Ende tatsächlich sei. „Unsäglich und demütigend“, nannte Baumgärtner die Aussagen Bommermanns am Mittwoch.