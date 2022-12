Wechselphase in der Leichtathletik LAZ verliert viele Leistungsträger

Die Wechselphase bestimmt aktuell die Leichtathletik. Innerhalb von zwei Monaten hatten die Athleten die Möglichkeit, sich bis zum Jahresende einem anderen Verein anzuschließen. Eine, die diese Option gezogen hat, ist Christina Lehnen vom LAZ Mönchengladbach. Sie startet künftig für die LG Brullix Münster – auch da sie in Münster Lehramt mit den Fächern Sport und Biologie studiert. Mit ihr verliert das LAZ eine Läuferin, die zuletzt auf Nordrhein-Ebene sehr erfolgreich war und sogar dem Leistungskader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes mit Schwerpunkt Hindernislauf angehörte. Sie belegt in diesem Jahr in der Deutschen Bestenliste Platz zehn in der Jugend U20 über 2000 Meter Hindernis und Platz 19 bei den Frauen über 3000 Meter Hindernis. Bei den U23-Juniorinnen belegte sie Platz acht über 3000 Meter Hindernis. Ebenfalls nach Münster wechselt ihre Vereinskollegin Sophie Kellermann, die dort Medizin studiert. „Das ist sehr schade, aber in Mönchengladbach können sie diese Fächer nicht belegen. Hier kann nur begrenzt studiert werden. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als dann uns zu verlassen, um dort vor Ort einen leistungsstarken Verein zu finden“, sagt Johannes Gathen, Trainer im LAZ Mönchengladbach.