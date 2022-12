Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (15)

Verena Bill und Michael Koenen lesen und spielen die 1872 zum ersten Mal erschienene satirische Bildergeschichte über die „Fromme Helene“ von Wilhelm Busch im Kultursaal der Burg. Eine Erkenntnis von Helene: „Es ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör.“ Aufgelockert wird die lustige Geschichte durch Moderation, beliebte Volkslieder und geselliges Singen mit Theatermusiker und Sänger Achim Schütz an der Gitarre. Eintrittskarten sind online vorzubestellen unter der Adresse „https://niederrheintheater.de/“ in der Rubrik Ticketshop. busch-