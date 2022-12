Haushalt des Rhein-Kreises Solidität prägt Etatentwurf

Premiere geglückt. Martin Stiller (34), in der Nachfolge von Ingolf Graul neuer Kämmerer des Rhein-Kreises, legte am Mittwoch im Kreistag seinen ersten Haushaltsentwurf vor. Das Zahlenwerk für 2023 ist bei Einnahmen und Ausgaben nicht nur ausgeglichen, sondern bewegt sich mit einem Volumen von 605,7 Millionen Euro auf Vorjahresniveau und hält auch in Zeiten von Pandemie, Krieg und Krisen, Lieferengpässen und Inflation den Hebesatz in Höhe von 32 Prozent stabil.