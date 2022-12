Politik in Wülfrath Wülfrath braucht das Dreifache an Dispo

Bürgermeister Rainer Ritsche und Kämmerer Paul-Georg Fritz haben dem Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 14. Dezember, den Entwurf für einen Nachtragshaushalt 2023 vorgelegt. Gegenüber der bisherigen Planung im Doppelhaushalt 2022/23 sind die Ansätze für Straßen- und Kanalbau, den Bau der neuen Feuerwache und den Zinsdienst deutlich erhöht. Anstatt wie ursprünglich geplant, das Jahr 2023 mit einem Plus von gut 600.000 Euro abzuschließen, rutsch Wülfrath laut dem Nachtragshaushalt in ein Minus von 1,4 Millionen Euro. Der Nachtragshaushalt soll in der Ratssitzung am 28. März 2023 verabschiedet werden.