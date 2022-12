Zwischen 9 und 20.30 Uhr sind Unbekannte am Dienstag in ein Einfamilienhaus am Lorbeerweg in Schwalmtal-Waldniel eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein, durchsuchten Räume im Erd- und Obergeschoss. Die Beute ist noch unklar. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.