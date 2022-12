Gute Nachrichten für Niederkrüchten Rund 2,9 Millionen für das Freibad in Niederkrüchten

Gute Nachrichten für die Gemeinde Niederkrüchten: Nach einer Information von Udo Schiefner, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen, hat der Haushaltsausschuss am Mittwochnachmittag die Förderung der Sanierung des Freibades in Niederkrüchten beschlossen. Die Ampelkoalition bezuschusst das Vorhaben mit rund 2,858 Millionen Euro. Dazu erklärt Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) auf Anfrage: „Die Nachricht aus Berlin, dass der Haushaltsausschuss die Förderung der Freibadsanierung beschlossen hat, ist ein sehr gutes Zeichen für die weitere Entwicklung der Bäderlandschaft in Niederkrüchten. Wir können nun weiter nach vorne schauen und die Planungen vorantreiben.“ Auch freue ihn, dass sich die intensive Arbeit der Verwaltung im direkten Anschluss an den Bürgerentscheid nun auszahle und dass unser Förderantrag auch von den Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Viersen unterstützt worden sei.