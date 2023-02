Komba in Viersen Warnstreik vor dem Kreishaus

Deren Landesvorsitzender Christian Dröttboom forderte 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro, für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und rund 200 Euro mehr für Auszubildende. Die Gewerkschaft, die NRW-weit rund 45.000 Menschen vertritt, habe vergeblich auf ein Angebot gewartet, so Dröttboom. Fachkräfte und Nachwuchs seien in den Kommunen und beim Bund unverzichtbar, sollten aber ein ordentliches Auskommen haben. Wegen des Streiks waren die Jugendwerkstatt in Brüggen-Bracht und die Katasterauskunft beim Kreis komplett geschlossen.