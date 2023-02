Ungewöhnlicher Vorfall in Brüggen-Bracht Männer stehlen Kuscheltiere

Zwei Männer haben sich Gegenstände aus einem Altkleidercontainer angeeignet, der beim Discounter Netto an der Kahrstraße in Brüggen-Bracht aufgestellt ist; dies hat ein Zeuge am Mittwochabend um kurz nach 21.30 Uhr beobachtet und der Polizei gemeldet. Diese startete eine Fahndung nach den mutmaßlichen Dieben. Wie die Polizei weiter mitteilt, fand ein Streifenteam die beiden Männer kurz darauf auf der Königstraße; beide hatten einen großen Sack dabei, in dem sich einige Kuscheltiere befanden. Der Zeuge erkannte beide Männer als diejenigen wieder, die er kurz zuvor am Altkleidercontainer gesehen hatten, als sie dort Gegenstände entnommen hatten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen 19- und einen 20-Jährigen rumänischer Abstammung ohne festen Wohnsitz handeln könnte; sie setzt die Ermittlungen fort.