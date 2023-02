Artenschutz im Kreis Viersen Die geschenkte Streuobstwiese

Kreis Viersen · Was tun gegen das Artensterben? Streuobstwiesen können helfen. EU und Kreis Viersen legen die für Grundbesitzer an Ortsrändern jetzt gratis an. Wie’s funktioniert, zeigte sich jetzt im Bockert.

09.02.2023, 14:08 Uhr

Beim Setzen eines Obstbaums: Günter Wessels vom Naturschutzbund, die Eigentümer Frank und Margret Schriewer sowie Albert Erkens vom Amt für Bauen, Landschaft und Planung des Kreises Viersen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer