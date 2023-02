Oberliga-Debüt mit 30 Jahren Daniel Leupers steht bei Union plötzlich im Rampenlicht

Im Unioner Tor wird am Freitag erneut Daniel Leupers (30) stehen, der am vergangenen Sonntag beim 1:1-Unentschieden gegen den FSV Duisburg sein Debüt in der Oberliga für die Nettetaler gab. Leupers kam zuvor neben dem Duell im Niederrheinpokal bei der SpVg Sterkrade-Nord ausschließlich für die erste Mannschaft in Testspielen zum Einsatz. Drei weitere Spiele absolvierte er zudem für die in der Kreisliga A spielende zweite Mannschaft.