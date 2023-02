Realschule Josefskirche in Viersen Neuer Kooperationspartner aus der Wirtschaft

Begleitet von Gabriele Görtz von der IHK Mittlerer Niederrhein unterzeichneten die kommissarische Schulleiterin Anne Helgers und Wolfgang Karl, Augenoptikermeister und Geschäftsführer von Optik Müller an der Hauptstraße 72 in Viersen, die Kooperationsvereinbarung zwischen Schule und Unternehmen. „Für uns ist es die erste Partnerschaft dieser Art und wir sind gespannt“, sagte Karl bei der Unterzeichnung. Optik Müller liege es am Herzen, den Beruf des Augenoptikers in seiner ganzen Vielschichtigkeit den jungen Menschen näher zu bringen und für das Berufsfeld zu begeistern. „Viele wissen gar nicht, was wir machen und was alles zu unserem Berufsfeld dazu gehört. Das ist weit mehr als einfach nur Brillen verkaufen“, hob Karl hervor. Unkompliziert möchte das Unternehmen den Schülern Praktika anbieten und mit den eigenen Azubis die Schule besuchen, um den Schülern auf Augenhöhe die Möglichkeit zu geben, sich über den Beruf zu informieren. „Wir stellen immer wieder fest, dass viele Berufe gar nicht auf dem Schirm unserer Schüler auftauchen. Mit Hilfe unserer Kooperationspartner können wir das ändern. Schüler lernen die Ausbildung und die Abläufe in einem Betrieb kennen, ob bei einer Betriebsbesichtigung oder einem Praktikum“, sagte Helgers. In der achten Klassen stehen so die Berufsfelderkundungstage an. In der Stufe neun folgen im Januar immer die dreiwöchigen Praktika. Je mehr Austausch mit Unternehmen besteht, desto einfacher gestaltet sich auch die Suche nach einem Praktikumsplatz für die Schüler. Und wer innerhalb eines Praktikums feststellt, dass es doch nicht das Richtige war, der kann dank des guten Netzwerkes mit den Kooperationspartnern auch einmal kurzfristig im Rahmen der Praktikumswochen wechseln. Bei Optik Müller freut man sich auf den ersten Schülerpraktikanten und den ersten Besuch in der Schule, um neugierig auf den Beruf des Augenoptikers zu machen.