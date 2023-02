Jobsuche im Kreis Viersen Wo man heute den neuen Job findet

Warum etwa für die „Landbäckerei Stinges“ die sozialen Medien wie Facebook und Instagram besonders reizvoll sind, erläutert „Stinges“-Marketingchefin Carlotta Stinges-Smeetz: „Zuletzt haben wir ein Video über die noch zu besetzende Stelle bei uns in der Zentrale veröffentlicht, in dem Video die Stelle kurz beschrieben und den Arbeitsplatz gezeigt.“ Ebenso versuche Stinges auch durch Social Media, den Beruf des Bäckers oder des Fachverkäufers im Lebensmittelhandwerk nahbarer zu machen und zum Beispiel die Vorteile einer Ausbildung aufzuführen. „Social Media ist für uns als mittelständisches Unternehmen super wichtig und auch ein Medium, auf das wir nicht mehr verzichten wollen, gerade auch beim Thema Nachwuchs im Handwerk“, so Stinges-Smeetz weiter. Je weniger junge Leute ein Handwerk erlernen wollten, desto wertvoller würden die Menschen, die eins beherrschen. Stinges wolle junge Menschen begeistern und ihnen zeigen, dass das Bäckerhandwerk nicht mehr so ,altmodisch‘ sei, wie viele noch immer dächten.