Corona-Krise in Viersen : Dem Lesezirkel fehlt Kundschaft

Viersen Der Viersener Unternehmer Stephan Remigius beliefert unter anderem Friseursalons und Arztpraxen mit Zeitschriften, damit Kunden und Patienten die Wartezeit überbrücken können. Im Augenblick ist das anders. Das führt zu starken Umsatzeinbußen.

Die Friseursalons haben mittlerweile wieder seit ein paar Tagen geöffnet. Wer sich nun aber darauf freut, dort Wartezeiten mit dem Blättern in Zeitschriften zu überbrücken, wird enttäuscht: Die Kunden müssen darauf erstmal auf ungewisse Zeit verzichten. Das trifft vor allem den Lesezirkel Remigius in Viersen stark.

Der Lesezirkel unter Führung von Stephan Remigius bietet Zeitschriften, Illustrierte und Magazine zum Mieten an. Somit erhält der Empfänger immer wieder neue Zeitschriften zu günstigen Konditionen. Er beliefert außer Friseursalons auch Arztpraxen und Cafés. In den vergangenen Wochen sind aber durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Geschäftsschließungen nur noch vereinzelt Umsätze möglich. In Arztpraxen ist es bisher nur eine Empfehlung, den Wartebereich zu schließen. Daher liegt es in der Verantwortung der jeweiligen Ärzte, ob sie auch Zeitschriften für die Patienten auslegen.