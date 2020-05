Diebstahl in Viersen : Beute im Wert von 10.000 Euro

Diebstahl in Viersen

Viersen Die Täter stahlen bei einem Einbruch in Viersen Geld und ein Motorrad.

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 8. Mai, 20 Uhr, und Samstag, 9. Mai, 14.30 Uhr, die Hintertüre einer Erdgeschosswohnung an der Hohlstraße in Viersen aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Einbrecher aus der Wohnung neben Geld auch die Fahrzeugschlüssel für eine silberne Honda VFR 800 mit VIE-Kennzeichen. Das Motorrad nahmen sie offenbar anschließend aus der neben der Wohnung liegenden Garage mit. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mehr als 10.000 Euro.