Gastronomie Kreis Viersen : Neustart für die Gastronomen

Ihre Speisekarten aus Papier darf Songül Tesci im Café Extrablatt in Viersen vorerst nicht austeilen. Stattdessen arbeitet sie mit QR-Codes, über die sich die Menü-Übersicht digital aufrufen lässt. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen In Restaurants und Cafés dürfen ab Montag wieder Gäste bewirtet werden. Doch es gibt strenge Vorgaben, an die sich die Gastronomen halten müssen. Das sorgt für Unmut. Wir haben einige von ihnen besucht.

Am Donnerstag war Songül Tesci noch voller Vorfreude. Für die 38-Jährige zählte vor allem eins: dass sie ihr Café Extrablatt in Viersen jetzt endlich wieder öffnen kann. Egal, welche Maßnahmen vorgeschrieben, welche Vorgaben erfüllt werden müssen, „wir werden alles umsetzen“, sagte sie. Am Sonntag wusste Tesci dann genauer, was sie alles umsetzen muss – „jetzt ist die Vorfreude weg“, sagt sie. „Ich bin nur noch enttäuscht.“

Seit Mitte März waren Restaurants und Cafés wegen der Corona-Krise geschlossen, sie durften nur noch Liefer- und Abholservices anbieten. Am vergangenen Mittwoch gab die Landesregierung bekannt, dass die Gastronomie unter Auflagen ab Montag wieder öffnen darf. Und diese Auflagen sorgen für Unmut, auch bei Gastronomen im Kreis Viersen.

Info Selbstbedienung ist nicht zulässig Sitzordnung Die Gäste müssen einzelnen Tischen zugeordnet werden können. Bis zu zwei Familien dürfen an einem Tisch gemeinsam sitzen, ohne besondere Abstände einhalten zu müssen. Hygiene Die Gastronomen müssen ein Hygienekonzept haben. Selbstbedienungsangebote sind nicht zulässig.

Songül Tesci betreibt seit 2012 das Café Extrablatt in Viersen, im Januar hatte sie es wegen eines lange geplanten Umbaus geschlossen. Mitte März wollte sie wieder öffnen. Daraus wurde nichts. Jetzt darf sie also endlich Gäste im neuen Ambiente begrüßen, allerdings viel weniger als erhofft. Tesci hat das Café so umbauen lassen, dass sie statt rund 80 nun rund 130 Plätze anbieten könnte. „Ich darf jetzt aber nur 14 Tische hinstellen. Pro Tisch rechne ich mit drei Gästen“, sagt sie. Also werde sie nun auch viel weniger Personal einsetzen können als geplant, ergänzt sie. Gäste und Personal müssen Abstandsregeln einhalten, das Personal soll mit Mundschutz bedienen, die Speisekarten dürfen nicht ausgeteilt werden, Gäste müssen Registrierungsbögen ausfüllen: „Das wird schon heftig“, sagt Tesci, die so gar nicht einschätzen kann, wie viel Kundschaft denn überhaupt kommen möchte.

Auch Niko Amanatidis, Mitinhaber des griechischen Restaurants Notres am Hariksee in Schwalmtal, ist kurz vor der Eröffnung eher verhalten. „Dass wir wieder aufmachen dürfen, sind gute Nachrichten“, sagt er. „Aber wir wissen nicht, was uns erwartet“, ergänzt der 30-Jährige. Wie Tesci rechnet er damit, dass er in dem Ausflugslokal täglich weit weniger Gäste bewirten wird als vor der Schließung im März. „Aber lieber weniger Einnahmen als gar nichts“, sagt Amanatidis. Zwar habe der Außer-Haus-Verkauf in den vergangenen Wochen ein paar Einnahmen gebracht, aber das sei kein Vergleich zu vorher. „Wir hoffen jetzt auf weitere Lockerungen der Vorgaben“, ergänzt er.

Xiao Lin Ruan, Geschäftsführer des chinesischen Restaurants Kanaan in Viersen, hofft ebenfalls auf weitere Lockerungen. Denn sein Restaurant lebe eigentlich vom Buffet – und das dürfe er nun nicht aufbauen, erzählt der Gastronom. „Die wenigsten Gäste bestellen Gerichte von der Karte, wenn sie herkommen“, sagt er und ist überzeugt: Sollten Buffets nicht bald wieder aufgebaut werden dürfen, bedeute das das Ende für viele große China-Restaurants.

Die Miete für sein Restaurant sei hoch, die Mitarbeiter seien in den vergangenen Wochen in Kurzarbeit gewesen, der Außer-Haus-Service sei wenig genutzt worden, berichtet Xiao Lin Ruan. Das Geld wird knapp, doch er habe derzeit keine Lösung dafür, wie er für mehr Einnahmen sorgen könne, sagt er. Auch Kollegen, mit denen er gesprochen habe, seien ratlos. Wir können jetzt nur abwarten.“ Immerhin: Er muss sich keine Sorgen machen, dass er Abstandsregeln nicht einhalten kann – das Kanaan ist weitläufig, „wir haben genug Platz“.

Genug Platz hat jetzt auch Songül Tesci im Café Extrablatt geschaffen. Wo vor wenigen Tagen noch Tische dicht an dicht standen, wirkt jetzt alles viel leerer. „Irgendwie trostlos“, sagt die 38-Jährige. Aber natürlich habe sich ihr Team viel Mühe gegeben, dass es im Extrablatt trotz Corona gemütlich ist. Geplant war, dass nach dem Umbau täglich ein Frühstücksbuffet angeboten wird – auch das entfällt jetzt vorerst. Stattdessen soll es eine Frühstückskarte geben, die aber wie die andere Speisekarte nur über einen QR-Code aufgerufen werden kann. Die Papier-Speisekarten, die das Team eigentlich den Gästen aushändigen und nach einmaliger Nutzung entsorgen wollte, dürften nun nicht eingesetzt werden, erläutert Tesci.