Straßen in Viersen : Politik fordert Tempolimit für Landstraße 388

Straßen in Viersen

Viersen Die Strecke zwischen Süchteln und Dornbusch sei ein Gefahrenschwerpunkt, sagen Politiker. Immer wieder komme es dort zu Wildunfällen. Deshalb müsse das Tempo reduziert werden. Die Polizei sieht das anders.

Die Mitglieder des Ordnungsausschusses sind sich einig: An der Landstraße 388 zwischen Viersen-Süchteln und Viersen-Dornbusch soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit streckenweise von 100 auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Sie halten die Straße für einen Gefahrenschwerpunkt, zu oft komme es dort zu Wildunfällen.

In der Ausschuss-Sitzung im März hatten sie die Stadtverwaltung beauftragt, sich deswegen mit dem zuständigen Straßenbaulastträger Straßen NRW in Verbindung setzen – entgegen der Empfehlung der Verwaltung. Bisher sei sie noch nicht tätig geworden, informiert nun ein Stadtsprecher auf Anfrage. Am Dienstagabend wäre eigentlich der Termin für die nächste Sitzung des Ausschusses, doch wegen der Corona-Krise fällt sie aus.