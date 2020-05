Unfall in Niederkrüchten : Radlerin prallt gegen Fahrertür und stürzt

Niederkrüchten Der Unfall ereignete sich an der Püttstraße in Niederkrüchten.

Eine 56-jährige Radfahrerin aus Erkelenz ist am Samstag nach einem Unfall auf der Püttstraße in Niederkrüchten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 71-jährige Niederkrüchtenerin gegen 16.15 Uhr ihr Auto an der Püttstraße geparkt und die Fahrertür geöffnet, ohne auf die von hinten kommende Radlerin zu achten, die dann dagegen stieß und stürzte.