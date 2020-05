Wettbewerb der Grünen : Niederkrüchtens Vorgärten sollen brummen

Niederkrüchten Die Grünen in Niederkrüchten starten einen Wettbewerb für blühende Vorgärten statt Steinwüsten. Wer mitmachen will, kann bis zum 30. August ein Foto seines Vorgartens an die Grünen senden.

Die Gemeinde Niederkrüchten soll brummen. So ist ein Wettbewerb überschrieben, den die Grünen in Niederkrüchten jetzt gestartet haben. Gesucht werden besondere blühende, grüne Vorgärten, die eine schöne Alternative zu Steinvorgärten darstellen. Wer mitmachen will, kann bis zum 30. August ein Foto seines Vorgartens an die Grünen senden. Einsenden per E-Mail an vorgarten@gruene-niederkruechten. de oder per Post, Bündnis 90/Die Grünen, Hauptstraße 54, 41372 Niederkrüchten. Die schönsten zehn Vorgärten werden mit jeweils einem Café-Gutschein in Höhe von 30 Euro prämiert. Die Gewinner werden ab 6. September von den Grünen bekanntgegeben.