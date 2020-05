Hospital zum Heiligen Geist Kempen : Corona-Fälle im Krankenhaus: Intensivstation wird nicht weiter belegt

Kempen Im Hospital zum Heiligen Geist in Kempen sind zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Außerdem gibt es einen Verdachtsfall unter den Patienten. Bis auf Weiteres wird die Intensivstation nicht weiter belegt, der Rettungsdienst fährt das Krankenhaus vorläufig nicht an.

KEMPEN Bislang war das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen von Corona-Fällen verschont geblieben. Nun hat das Virus auch das Krankenhaus an der Von-Broichhausen-Allee erreicht: Wie Leonie Ottmer, Sprecherin der privaten Artemed-Gruppe im bayerischen Tutzing, zu der das Kempener Krankenhaus seit 2012 gehört, am Samstag mitteilte, wurden im Hospital zwei Mitarbeiter positiv auf Covid 19 getestet und sofort isoliert. Das Gleiche gilt für eine Patientin, bei der der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Die beiden betroffenen Mitarbeiter und die Patientin hatten aber allen Anschein nach keinen direkten Kontakt. Die Patientin sei „aus einem ganz anderen Bereich“, so Leonie Ottmer.