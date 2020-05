Viersen : Stadt fährt Verwaltung wieder hoch

Viersen Ausweisverlängerungen und Ummeldungen sind wieder möglich — mit Maske. Die Möglichkeit der Online-Terminreservierung gibt es im Ausländerbereich und für das Service-Center im Stadthaus. Für das Service-Center ist die Terminvereinbarung über das Internet zurzeit die einzige angebotene Möglichkeit.

Ab sofort können Viersens Bürger in den Verwaltungsdienststellen nicht nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten persönlich vorsprechen. Ausweisverlängerungen, An-, Ab- und Ummeldungen sind jetzt auch wieder möglich. „Allerdings gilt: Wer mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung persönlich sprechen will, muss vorher einen Termin vereinbaren“, erklärt Stadtsprecher Frank Schliffke. „Das erledigt man in der Regel telefonisch.“ Die Telefonzentrale der Stadt ist unter der Rufnummer 02162 1010 zu erreichen.