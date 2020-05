Schule in Viersen : Wieder Unterricht an der Kreismusikschule

Wieder Unterricht an der Kreismusikschule

Schule in Viersen

Die Kreismusikschule in Viersen öffnet wieder. Allerdings gibt es vorerst nur Einzelunterricht. Foto: Kreis Viersen

Viersen Der Unterricht findet ausschließlich im Instrumental- und Vokalbereich als Einzelunterricht statt. Lehrkräfte desinfizieren nach jeder Unterrichtsstunde die schuleigenen Instrumente.

Ingo Schabrich, Kreisdirektor und Kulturdezernent, erklärt: „Damit reagieren wir auf die erforderlichen Vorgaben der Landesregierung. Wir haben umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die Hygiene- und Abstandsregelungen im Musikschulzentrum Viersen, aber auch in den dezentralen Unterrichtszentren zu gewährleisten.“

Das Musikschulgebäude Viersen – an der Heimbachstraße 12 neben der Festhalle – sei im Foyer und im Verwaltungsbereich mit Desinfektionsspendern ausgestattet, informiert eine Sprecherin des Kreises Viersen. Die dezentralen Unterrichtszentren, unter anderem im Bischöflichen Albertus-Magnus-Gymnasium in Dülken und im Werner-Jaeger-Gymnasium in Nettetal, verfügten ebenfalls über Desinfektionsspender. Die Desinfektion der schuleigenen Instrumente erfolge durch die Lehrkräfte nach jeder Unterrichtsstunde.