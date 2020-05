Kultur im Grenzland : Bibliotheken erwarten ihre Leser

Grenzland In der Brüggener Bücherei ist der erste große Ansturm bereits verebbt. Ab Dienstag, 12, Mai, können Leser wieder persönlich Medien in Niederkrüchten, ab Donnerstag, 14. Mai, in Schwalmtal ausleihen. Das müssen sie jetzt wissen.

Vieles, was die Bücherei in Brüggen gemütlich macht, ist gerade weggeräumt: etwa die Couch oder der große Tisch für zehn Besucher. Dafür gibt es andere Neuzugänge: Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich, eine Anmeldeliste, Abstandsmarkierungen auf dem Boden und eine Schutzscheibe vor der Theke, an der Bücherei-Leiterin Anne Ingenrieth arbeitet. Dies sind nur einige der Auflagen, unter denen die Leihbücherei am Kreuzherrenplatz in der Corona-Krise wieder öffnen konnte.

„Ich bin froh, dass wir wieder geöffnet haben“, sagt Anne Ingenrieth. Ihr persönlich habe der Kontakt zu den Lesern gefehlt, der Plausch mit den Kunden an der Büchertheke, ein Lesetipp, die Frage nach dem Befinden. Und nicht nur der Bücherei-Leiterin geht es so. Beate Kremer aus Brüggen-Bracht ist eine der langjährigen Stammkunden, sie kommt regelmäßig in die Bücherei und ist froh, „sich wieder vor Ort mit Büchern versorgen zu können“.

Seit 27. April kann die Gemeindebücherei wieder besucht werden. Auf der 120 Quadratmeter großen Fläche sind Sitzgelegenheiten und Tische verschwunden. Maximal sechs Menschen dürfen sich gleichzeitig dort aufhalten. Und dies auch nur, wenn sie Mund und Nase bedeckt haben, einen Korb mitgenommen haben und sich in die Anwesenheitsliste eingetragen haben. Schilder weisen auf den einzuhaltenden Sicherheitsabstand von zwei Metern hin.

Funktioniert die Ausleihe unter Corona-Bedingungen? „Ja“, sagt Anne Ingenrieth. Sie habe bisher keine Probleme gehabt, weder mit der Zugangsbeschränkung noch mit der Maskenpflicht. Auf die notwendige Distanz würden die meisten Leser schon von sich aus achten.

Am ersten Öffnungstag sei der Ansturm „sehr groß“ gewesen, schildert die Bücherei-Leiterin. Danach habe sich die Kundenzahl eingependelt. Sie liege aber immer noch um rund ein Drittel höher als sonst.

Insgesamt 756 Namen stehen in der Kundenkartei. Laut Anne Ingenrieth sind rund 516 aktiv: „Die meisten sind Familien.“ Gerade während der Corona-Krise sei das Angebot der Leihbibliothek gefragt gewesen. Um ihre Kunden trotz der Schließung erreichen zu können, hatte Ingenrieth einen Bücher-Bringservice per Pedelec eingerichtet: Auf Bestellung stellte sie die gewünschten Medien für die Leser zusammen, packte sie in eine Tasche und lieferte sie an die gewünschte Adresse. „alles vollkommen kontaktlos“, schildert sie. Allerdings wollten die Leser auf den persönlichen Kontakt gar nicht verzichten: „Viele waren froh, mit jemandem kurz zu sprechen“, sagt Ingenrieth. Und nicht nur das: Sie seien auch derart dankbar gewesen, dass es für die Bücher-Lieferantin manches süße Dankeschön gab.

Die ausgeliehenen Medien konnten ebenfalls kontaktlos über eine Box vor der Bücherei-Tür zurückgegeben werden. Direkt ins Regal konnten sie aber nicht: „Jedes Buch wird von Hand desinfiziert und steht erstmal 24 Stunden separat, ehe es wieder ins Regal zurück kommt“, erläutert die Bücherei-Leiterin. Auch für Medien gebe es aus Sicherheitsgründen diese Quarantäne. Insgesamt gehören 17.400 Medien zum Bestand, darunter Bücher und CDs. Ganz neue sind „Tonie“-Figuren im Sortiment; sie seien laut Ingenrieth sehr beliebt.

Zurzeit hat die Bücherei noch ihre Öffnungszeiten erweitert und ist pro Woche 38 Stunden geöffnet. Wie lange diese Erweiterung noch bestehen wird, steht zurzeit noch nicht fest.

Auch in den Gemeindebibliotheken in Schwalmtal und Niederkrüchten ist alles für eine Öffnung in dieser Woche vorbereitet worden. Dort wurde etwa eine Schutzscheibe im Thekenbereich montiert. An einer Theke können die Kunden Medien verbuchen lassen, an der anderen zurückgeben. Auch in diesen beiden Bibliotheken gelten Auflagen: Nur zehn Menschen dürfen sich dort zeitgleich aufhalten, jeder erhält am Eingang einen Korb. Sind die Körbe vergeben, muss solange gewartet werden, bis einer verfügbar ist. Um die Büchereien betreten zu können, werden eine Handdesinfektion, das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes und der Eintrag in eine Liste verlangt. „Dann darf wieder ausgeliehen werden, was das Zeug hält: Bücher, Hörbücher, Tonies und Filme“, sagt Bibliothekenleiterin Uta Krüger. Auch sie und ihr Team freuen sich auf die Öffnung. Allerdings gehören elf der 15 Ehrenamtler zur Risikogruppe und sind deshalb noch nicht im Einsatz. „Die Leser haben uns doch ziemlich gefehlt“, sagt Krüger. Weiterhin kann nach telefonischer Absprache der Abholservice genutzt werden. Zudem gibt es jetzt auch in der Leihbücherei in Niederkrüchten eine Rückgabebox für fällige Medien.