Corona Kreis Viersen : Acht weitere Fälle am Wochenende

Kreis Viersen Aktuell sind im Kreis Viersen 205 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Die Zahl der seit dem Beginn der Pandemie nachgewiesenen Corona-Fälle im Kreis Viersen ist am Wochenende um acht auf 678 gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen neun neue Fälle je 100.000 Einwohner, informiert ein Kreis-Sprecher. Aktuell sind 205 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 440 sind genesen, 33 Personen, die infiziert waren, sind gestorben. Derzeit befinden sich 147 Kontaktpersonen in häuslicher Isolation. In Brüggen haben sich seit Beginn der Pandemie (Stand Sonntag) 18 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 14 sind genesen. In Nettetal gibt es bisher 44 bestätigte Fälle, 36 Personen sind genesen, zwei Infizierte sind gestorben. In Niederkrüchten gibt es 90 Fälle (73 Genesene, elf Verstorbene), in Schwalmtal 29 bestätigte Fälle (17 Genesene, ein Verstorbener). In Viersen haben sich bisher nachweislich 127 Personen infiziert, 75 sind genesen, fünf verstorben.