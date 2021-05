Klärschlamm auf die Autobahn ausgelaufen : A61 in Viersen nach Unfall gesperrt

Nach einem Auffahrunfall in der Nähe der Auffahrt Viersen wurde die A61 gesperrt. Foto: Sascha Rixkens

Viersen Ein Schwerverletzter musste am Montagmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Klärschlamm ist aus einem der am Unfall beteiligten Lkw ausgetreten, das erschwert die Aufräumarbeiten.

Bei einem Auffahrunfall am Montagmittag auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt, wie ein Sprecher der Polizei Düsseldorf berichtete. Der Unfall ereignete sich kurz hinter der Auffahrt Viersen. Die Autobahn sei noch bis etwa 18 Uhr gesperrt, informierte der Polizeisprecher. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Viersen von der A61 abgeleitet.

Um 13.19 Uhr sei die Feuerwehr zum Unfallort gerufen worden, sagte Viersens Feuerwehr-Chef Frank Kersbaum. 25 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, hätten den eingeklemmten Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug befreit. Er sei nach der Erstversorgung im Rettungswagen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen worden.

Wie der Polizeisprecher mitteilte, ist aus einem der am Unfall beteiligten Lkw Klärschlamm ausgelaufen. Das erschwere die Aufräumarbeiten.

(naf)