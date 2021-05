Kirchen in Viersen : Heimatverein veröffentlicht Filme über drei Gotteshäuser

Über St. Peter in Boisheim gibt es einen neuen Film. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Boisheim/Viersen Die neue DVD des Vereins für Heimatpflege beinhaltet Filme über drei Kirchen in Boisheim und Viersen-Hamm. Sie kann online bestellt werden.

Der Verein für Heimatpflege Viersen hat eine neue DVD mit dem Titel „Viersener Kirchen und Ihre Geschichte“ herausgegeben. Sie beinhaltet drei Filme von Herbert Boox über Gotteshäuser in Viersen und Boisheim: St. Peter Boisheim, die Kapelle Lind in Boisheim und St. Marien in Viersen-Hamm. Insgesamt finden sich auf der DVD 72 Film-Minuten. Sie ist der 13. Teil der DVD-Serie zu Viersens Stadtgeschichte, die der Verein für Heimatpflege herausgegeben hat.

Wie der Vorsitzende des Heimatvereins, Albert Pauly, erläutert, stellt Heinz Erkens im Film die Pfarrkirche St. Peter in Boisheim vor. Pauly: „1487 wurde, gemäß einer Inschrift auf der Nordseite, die noch heute stehende Kirche errichtet, die dem Heiligen Petrus gewidmet ist. Sie gehört heute zur Dülkener Pfarre St. Cornelius und Peter.“ Erkens beschreibe auch die Kapelle Lind in Boisheim, die im Gedenken an den Wirbelsturm vom 1. Juli 1891 errichtet wurde. „Sie ist ein Zeugnis für die Fortführung des Jahrhunderte alten Brauchs, nach dem Hagelkreuze und Wetterkreuze in die ,Flur’ gesetzt wurden, um Gewitter, Sturm und Hagel abzuwehren“, sagt Pauly. „Bedeutend ist die Wegekapelle ebenfalls als Beispiel für die Volksfrömmigkeit in der Erbauungszeit, die hier für die Gehöfts-Siedlung eine prunkvolle Kapelle entstehen ließ.“

Durch die St.-Marien-Kirche in Viersen-Hamm, die von den Architekten Adam und Walter Dickmann aus Düsseldorf-Oberkassel entworfen und am 13. November 1955 eingeweiht wurde, führen Jutta Pitzen und Fred Pollmanns. „Dabei kann man auch verfolgen, wie die neue Orgel durch den Orgelbauer Martin Scholz erbaut und durch den Maler Horst Lerche farblich gestaltet worden ist“, erläutert der Vereinsvorsitzende und ergänzt: „Der Maler und Bildhauer Horst Lerche, der lange Zeit in Jüchen sein Atelier hatte, gestaltete auch farblich die Decke der Festhalle in Viersen.“

Die DVD ist zum Preis von zehn Euro beim Verein für Heimatpflege erhältlich. Auf der Internetseite www.heimatverein-viersen.de gibt es ein Bestellformular. Auch Band 11 der Schriftenreihe „Viersen – Beiträge zu einer Stadt“ zur Geschichte der Gemeinde Boisheim ist noch über den Verein erhältlich (Preis: fünf Euro).

(naf)