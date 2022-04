Kaiser-Otto-Platz : Kessels neues Wohnzimmer ist fertig

In Kessel wurde der Kaiser-Otto-Platz am Wochenende feierlich eingeweiht. Aus der guten Kammer ist das Wohnzimmer geworden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch-Kessel Der Verkehrs- und Heimatverein schaffte es in nur fünf Monaten, einen bürgerfreundlichen Begegnungsort vor der Kirche zu schaffen.

Wer sich die weithin sichtbare St. Stephanus-Kirche zum Ziel auserwählt, stößt dort unweigerlich auf ein besonderes Kleinod der Gemeinde: den Kaiser-Otto-Platz (KOP), dessen Neueröffnung der Kesseler Verkehrs- und Heimatverein (VHV) am Sonntag feierte. „Neu gestaltet?“, werden sich viele fragen, die lange nicht mehr dort gewesen sind. Der markante Brunnen, die Rosen und die Buchsbaumhecken sind tatsächlich weiterhin zu finden, aber trotzdem hat eine grundlegende Neugestaltung stattgefunden. Diese hat Irene van Ball als Leiterin des Arbeitskreises „Umgestaltung KOP“ allerdings so behutsam und unauffällig geplant, dass sie wie „schon-immer-so“ wirkt. Insbesondere Sitzbänke und Tische laden nun an mehreren Stellen ein, sich einmal die Zeit zu nehmen, die nun noch insektenfreundlicheren Bepflanzungen der Beete zu genießen. Wenn man sich anschließend weiter umschaut, wird einem zudem schnell auffallen, dass auch die Wege verändert und zusätzliche Rosenbögen aufgestellt wurden. Auf dem Seitenstreifen sieht man nun Infotafeln, die zum einen die Geschichte von Kaiser Otto III. und zum anderen den Werdegang von Kessel detailverliebt darstellen.

Für Schachbegeisterte ist das schwarz-weiße Feld am Rand des Kaiser-Otto-Platzes schon seit sechs Jahren ein beliebter Treffpunkt, um diesem Denksport zu frönen. Jetzt lädt eine neu aufgestellte Bank den wartenden Spieler sowie eventuelle Zuschauer dazu ein, dem Treiben auf dem Spielfeld in aller Ruhe zuzuschauen. Irene van Baal, die bereits 2002 an der ursprünglichen Planung des Platzes mitgearbeitet hatte, beschrieb in ihrer Ansprache die Veränderungen so: „Aus der guten Kammer von Kessel ist nun ein Wohnzimmer geworden.“