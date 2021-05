Talentförderung : Nettetal hat jetzt einen Taekwondo-Landesstützpunkt

Taekwondo Der Taekwondo-Klub TG Jeong Eui Nettetal ist jetzt ein Landesstützpunkt Niederrhein. Top-Talente aus der Region können hier nun besonders gefördert werden.

Pistel freut sich mit seinen Vorstandskollegen Heike Buscher (Jugendwartin), Marc van Eyk (2. Vorsitzender) und Jörg Feldges (Schatzmeister) sowie dem gesamten Verein sehr über die Anerkennung als Landesstützpunkt. Nachdem die TG Jeong Eui Nettetal in den vergangenen Jahren bereits Verbandsstützpunkt des Olympischen Verbandes TU NRW war, ist es nun ein weiterer ganz besonderer Moment in der mehr als 25-jährigen Vereinsgeschichte.

Landesstützpunkte bieten qualitativ hochwertiges, vereinsübergreifendes Training für den Landeskader im Einzugsgebiet eines leistungsstarken Vereins oder mehrerer leistungsstarker Vereine – regelmäßig und dauerhaft. Landesstützpunkte gibt es in der Region auch für Judo in Mönchengladbach und für Leichtathletik in Erkelenz. Neben dem Eisschnelllauf-Landesstützpunkt in Grefrath sind die Nettetaler der zweite Landesstützpunkt im Kreis Viersen.