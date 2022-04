Für 50 Cent in Korschenbroich : Bienenfutter aus dem Automaten ist der „Renner“ in Liedberg

Korschenbroich Seit März gibt es im Liedberger Ortszentrum einen Automaten. Statt Kaugummis wie früher kann Bienenfutter gezogen werden. Das Angebot wird so gut angenommen, dass bereits Kapseln nachbestellt werden müssen.

Knallgelb mit bunten Blumen und Bienen – der Bienenfutterautomat in Liedberg ist nicht zu übersehen. Auf den ersten Blick erinnert er an vergangene Zeiten, als die einst beliebten Kaugummiautomaten noch an vielen Hausecken zu finden waren. In der Tat ist auch der Liedberger Kasten ein alter, umgebauter Kaugummiautomat. Doch Vorbeigehende ziehen sich keine Kaugummis, sondern können mit kleinem Geld zu Bienenrettern werden. Gegen 50 Cent kullert eine Kapsel mit Bienenfutter heraus.