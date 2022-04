Reaktion auf Kutschenunfall in Schwalmtal : Tierrechtsorganisation „Peta“ will Verbot von Kutschfahrten

Tierrechtsorganisation „Peta“ will Verbot von Kutschfahrten

Reaktion auf Kutschenunfall in Schwalmtal

Schwlamtal In Schwalmtal sind zwei Menschen bei einem Sturz aus einer Pferdekutsche verletzt worden. Denn der Vorfall in der Gemeinde ist kein Einzelfall.

Ein Unfall mit einer Kutsche in der Gemeinde Schwalmtal beschäftigt jetzt die Tierrechtsorganisation „Peta“: Sie fordert Andreas Coenen (CDU), Landrat des Kreises Viersen auf, Kutschfahrten zu verbieten. „Pferde sind Fluchttiere. Daher ist es generell fahrlässig, sie vor Kutschen einzusetzen. Schon das kleinste Erschrecken kann eine Tragödie auslösen“, erklärt Peter Höffken, Fachreferent bei „Peta“. „Da die Gefährte weder über sichere Bremssysteme, Airbags noch eine Knautschzone verfügen, sind schwere Unfälle mit Kutschen vorprogrammiert.“ Ein Verbot sei die einzige Lösung, um Mensch und Tier vor diesem vermeidbaren Risiko zu schützen. Denn der Vorfall in der Gemeinde Schwalmtal ist kein Einzelfall.

An Gründonnerstag wurden der Fahrer (58) einer Kutsche leicht und eine Begleiterin (44) schwer verletzt, als ein Pferd auf einem Waldweg scheute, die gezogene Kutsche sich löste und gegen einen Baum prallte. Laut Polizei ist nicht bekannt, warum das Tier scheute und der Fahrer die Kontrolle über die Kutsche verlor. Durch den Sturz wurden er und eine Mitfahrerin in unterschiedlichem Maß verletzt. Das Pferd beruhigte sich sofort wieder und überstand den Unfall ohne Verletzungen.

Laut „Peta“ wurde im vergangenen Jahr bei 35 Kutschunfällen in Deutschland ein Mensch getötet, mindestens 48 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Darüber hinaus starben im Jahr 2021 vier Pferde, zehn weitere Tiere verletzten sich. Die mit Abstand häufigste Unfallursache sei Erschrecken eines oder mehrerer Pferde gewesen. Weitere Gründe für die häufig schweren Unfälle sind laut „Peta“ fehlende Sicherungsvorrichtungen, mangelhafte Beleuchtung und unzureichende Bremssysteme an Kutschen. Die Stadt Rothenburg ob der Tauber hat daraus die Konsequenz gezogen: Seit zwölf Jahren herrscht nach einem schweren Pferdekutschen-Unfall ein Kutschverbot in der Innenstadt; dieses Verbot habe auch der bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigt.