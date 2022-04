Waldweg im Amern : Schwerverletzt, weil Kutschpferd scheut

Bei einem Unfall mit einer Kutsche in Schwalmtal wurden die beiden Insassen verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Schwalmtal In Schwalmtal wird am Donnerstag ein Fahrer leicht und eine Mitfahrerin schwer verletzt, als ein Pferd scheut und die gezogene Kutsche gegen einen Baum prallt. Gegen 14 Uhr befuhren ein 58-jähriger Mann aus Nettetal und seine 44-jährige Mitfahrerin aus Bottrop mit einer Pferdekutsche einen Waldweg in Richtung der Straße Schieferdyck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei weiter mitteilt, scheute das Pferd aus bisher unbekanntem Grund, sodass der Nettetaler die Kontrolle über das Gefährt verlor. Die Kutsche prallte gegen einen Baum und löste sich aus dem Geschirr. Sowohl der Nettetaler als auch seine Mitfahrerin stürzten zu Boden, wobei beide verletzt wurden. Das Pferd beruhigte sich sofort wieder und blieb unverletzt.

(hb)