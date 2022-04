Fahrer schwer verletzt : Auto überschlägt sich in Kempen

Auto überschlägt sich in Kempen

Kempen Bei einem Unfall in Kempen ist ein 44-jähriger Autofahrer aus Niedersachsen am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, fuhr der 44-Jährige gegen 15.45 Uhr über die Straße An Haus Steinfunder. Er geriet mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dann zunächst in eine etwa 20 Meter lange Hecke und prallte kurz danach gegen einen schweren Betonblock. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.