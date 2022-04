Fußball-Bezirksliga : SC Schiefbahn angelt sich Kevin Dauser

Schiefbahn Der Fußball-Bezirksligist verpflichtete den torgefährlichen Mittelstürmer für die neue Saison. Im vergangenen Jahr pausierte der 34-Jährige, der sich körperlich wieder in einen guten Zustand zu bringen will.

(WeFu) Mit großen Schritten hat sich der SC Schiefbahn in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet. Und der Blick richtet sich, wie es bei vielen Clubs zum jetzigen Zeitpunkt üblich ist, schon auf die nächste Spielzeit. Und da hat Spielertrainer Daniel Klinger einen dicken Fisch, den er aus Meerbuscher bzw. genauer gesagt Bösinghovener Zeiten noch bestens kennt, an Land gezogen. Es handelt sich um Kevin Dauser, der einst auf dem Transfermarkt für 100.000 Euro gehandelt wurde, 92 Tore in der Oberliga erzielt hat und ursprünglich von Fortuna Düsseldorf II, heute U23, stammt.