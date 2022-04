Autobahn ab Kempen gesperrt : A40 nach Lkw-Brand bei Wachtendonk gesperrt

Wachtendonk/Kempen Ein mit Müll beladener Lastwagen ist am Dienstagabend auf der A40 in Brand geraten. Mehrere Löschzüge waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Ein Lastwagen in Flammen hat am Dienstagabend für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 40 gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr war das Fahrzeug aus unbekannter Ursache mitten auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kempen und Wachtendonk in Brand geraten.